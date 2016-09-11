飯對CP了！SJ銀赫東海當兵也發糖 甜哭粉絲

東海、銀赫去年10月相隔2天入伍，預計明年7月退伍。（圖／達志影像）

南韓天團SUPER JUNIOR去年有多位成員陸續高唱從軍樂，其中被粉絲封為「赫海CP」的銀赫、東海感情十分要好，2人從還是練習生時期到組子團「D&E」，這10幾年可說是沒有分開過這麼長時間，這次入伍又因兩人服役單位不同，合體機會不如以往多，令許多赫海飯大呼捨不得。雖然當兵後見面次數減少了，但他們還是偶爾會「發糖」一解粉絲的相思之苦，每次看到赫海睽違已久的重逢，總讓粉絲欣喜不已。

銀赫入伍當天，東海一番深情「告白」感動許多粉絲。(圖／取材自東海IG)

銀赫、東海不論是工作或私下感情都相當親密，就連入伍都只相隔2天，銀赫先前受訪時曾說兩人討論過想同一天入伍，但最後決定選擇相近的日期，這樣一退伍他們也能立刻再以「D&E」身分活動。而銀赫入伍當天，東海雖沒到場送別，卻在IG表達不捨心情，PO出兩人合照並寫下：「我親愛的朋友赫啊，我們的身體雖然分開了，但心永遠在一起，會在遠處替你加油，祈禱你別受傷，健康的回來再相聚吧！我愛你，我的朋友赫」，感動大票赫海飯。

兩人入伍後的第一封家書，不約而同提到彼此「隔空傳情」。（圖／取材自推特）

而他們剛入伍還沒拿到假時，只能以寫信的方式問候大家，2人還不約而同地在信中提到彼此，由於銀赫早2天進軍隊，他的第一封家書就先抱怨沒能看到東海光頭的樣子，不過隨後又相當擔心對方的受訓狀況，希望粉絲日後寫信給他時，能轉達東海的近況讓他知道好安心。而東海的第一封信更直接表示很在意銀赫的事，還向粉絲提出請求「幫我跟他說我也好想他」，這樣「隔空傳情」也展現了2人的深厚情誼。

赫海入伍後第一次休假，選在D&E成軍4周年的日子一起慶祝。（圖／取材自銀赫IG）

去年12月17日，銀赫突在IG貼出和東海的合照，並寫道：「Yesterday，這都多久了呀？#第一次休假 #和李東海見面」，而他所說的昨天（16日）剛好是子團D&E出道四周年的日子，他們睽違2個多月再度重逢，就選在如此有意義的日子，令粉絲激動不已。更有人在網上表示17號也看到他們一起現身光化門地區，連續2天都碰面，可見他們真的是非常想念彼此，甚至有粉絲查到韓國入伍新兵的休假制度，猜測銀赫可能為了提早休假，把原本5天4夜的獎勵休假縮短到2天，讓粉絲相當感動。

赫海8日凌晨默默換了「CP頭像」，讓粉絲直呼太甜啦！（圖／取材自IG）

而距離赫海最近一次的「發糖」則是本月8日凌晨，2人各自把IG頭像換成他們的合照，照片中，赫海戴著同款帽子，擺出每次拍照的招牌「YA」手勢，雖沒特地發文說什麼，且他們貌似說好一樣只放一天就換掉了，但見到他們久違曬合影，還默契地換「CP頭像」，就讓粉絲激動直喊「當兵也不忘虐(單身)狗」、「飯對了CP，每天都是情人節」、「赫海在CP界根本就橫著走，還能說什麼」，越來越期待他們明年7月退伍後，再以「D&E」繼續高調。

(專題報導)