SBL第一高塔! 「印度姚明」布拉爾亮相

10日布拉爾(見圖)練習外線投籃。（陳怡誠攝）

SBL史上最高洋將，身高226公分、體重163公斤，被稱為「印度姚明」的布拉爾(Sim Bhullar)於加拿大多倫多出生，曾替加拿大國家隊打過U18美錦賽與U19世錦賽，且於2015年短暫打過NBA國王隊。

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身高226公分體重163公斤「印度姚明」布拉爾(右)10日在隊友貼身防守輕鬆單手勾射得分。（陳怡誠攝）

身高226公分體重163公斤的布拉爾所穿的籃球鞋為美製22號尺寸驚人。（陳怡誠攝）

練球結束，布拉爾（前右）開心與隊友擊掌。（陳怡誠攝）

總教練邱大宗（右）親自跟布拉爾（左）解說試範該隊禁區戰術。(陳怡誠攝)

達欣洋將布拉爾（右）比總教練邱大宗（左）高出許多。（陳怡誠攝）