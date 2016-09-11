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SBL第一高塔! 「印度姚明」布拉爾亮相

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10日布拉爾(見圖)練習外線投籃。（陳怡誠攝）
10日布拉爾(見圖)練習外線投籃。（陳怡誠攝）

SBL史上最高洋將，身高226公分、體重163公斤，被稱為「印度姚明」的布拉爾(Sim Bhullar)於加拿大多倫多出生，曾替加拿大國家隊打過U18美錦賽與U19世錦賽，且於2015年短暫打過NBA國王隊。

(圖片)

身高226公分體重163公斤「印度姚明」布拉爾(右)10日在隊友貼身防守輕鬆單手勾射得分。（陳怡誠攝）
身高226公分體重163公斤「印度姚明」布拉爾(右)10日在隊友貼身防守輕鬆單手勾射得分。（陳怡誠攝）
身高226公分體重163公斤的布拉爾所穿的籃球鞋為美製22號尺寸驚人。（陳怡誠攝）
身高226公分體重163公斤的布拉爾所穿的籃球鞋為美製22號尺寸驚人。（陳怡誠攝）
練球結束，布拉爾（前右）開心與隊友擊掌。（陳怡誠攝）
練球結束，布拉爾（前右）開心與隊友擊掌。（陳怡誠攝）
布拉爾
總教練邱大宗（右）親自跟布拉爾（左）解說試範該隊禁區戰術。(陳怡誠攝)
SBL史上最高洋將 瘋抓寶
達欣洋將布拉爾（右）比總教練邱大宗（左）高出許多。（陳怡誠攝）
布拉爾
10日布拉爾（左）在休息時間與隊友岳瀛立（右）話家常。（陳怡誠攝）
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關鍵字：SBL布拉爾達欣
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