73屆威尼斯影展 主要獎項得獎名單

菲律賓導演拉夫狄亞茲(Lav Diaz)執導的近4小時黑白復仇電影「離開的女人」(暫譯,Ang Babaeng Humayo ; The Woman Who Left)勇奪第73屆威尼斯影展最佳影片金獅獎。

評審團大獎頒給美國時尚設計師湯姆福特(Tom Ford)執導的「夜行動物」(Nocturnal Animals)。

評審團特別獎頒給美國女導演安娜莉莉阿米波爾(Ana Lily Amirpour)執導的「劣質愛情」(The Bad Batch)。

最佳導演銀獅獎頒給執導大屠殺影片「天堂」(暫譯,Rai ; Paradise)的俄羅斯導演安德烈康查洛夫斯基(Andrei Konchalovsky)以及執導「野蠻地帶」(暫譯,La Region Salvaje ; The Untamed)的墨西哥導演阿瑪特艾斯卡藍特(Amat Escalante)。

阿根廷男星奧斯卡馬丁內茲(Oscar Martinez)因主演喜劇片「傑出公民」(El Ciudadano Ilustre ; The Distinguished Citizen)奪得最佳男演員獎。

美國女星艾瑪史東(Emma Stone)因主演美國音樂片「樂來越愛你」(La La Land)獲最佳女演員獎。

德國女星葆拉貝爾(Paula Beer)因在法國電影「弗蘭茲」(暫譯,Frantz)中的精湛演出,獲最佳新人獎(Marcello Mastroianni Award for Best Young Actor or Actress)。

編劇諾亞奧本海默(Noah Oppenheim)因智利導演帕布羅拉瑞恩(Pablo Larrain)執導的「第一夫人」(Jackie),獲最佳劇本獎。1050911

(中央社)