永不放棄挑戰顛峰 武嶺自行車賽 地理中心碑出發

武嶺自行車賽從地理中心碑出發，選手挑戰海拔3275公尺的武嶺，全長55公里。（廖肇祥攝）

已邁入第11屆的「永不放棄挑戰顛峰武嶺自行車賽」，今日早上5時在埔里鎮地理中心碑出發，參加人數計3000人，年齡最大71歲，最小13歲，有來自9個國家63位選手參加，武嶺自行車賽已成為國際自由車活動。

武嶺自行車賽舉辦以來，歷屆最多參與人數達6800人，但因人數超過台14線埔霧公路、台14甲線合歡山公路的容納量，造成交通混亂，也讓選手暴露在意外風險中，主辦單位南投縣政府教育處今年限定3000人參與，不但人數縮減，過去以鳴笛方式的開賽，也改成由主持人喊「出發」，降低清晨對周邊住戶的干擾，並視天候狀況，如下大雨或視線不佳，終點從武嶺降至翠峰停車場。

武嶺自行車賽騎乘路線從海拔450公尺的地理中心碑，行經人止關、霧社、清境、翠峰、鳶峰、昆陽，終點為海拔3275的武嶺，總長55公里，是國內代表性的鐵馬顛峰挑戰賽。

(中時)