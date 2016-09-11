滯留鋒面向北遠離天氣趨穩 中部以北午後有雨

中部以北午後有雨。 (達志影像/shutterstock提供)

輕颱莫蘭蒂路徑圖。(圖截自中央氣象局)

滯留鋒面向北遠離，今天氣將來得穩定一些，不過宜花地區及北部山區仍有零星短暫陣雨的機會，其他地區上午大多為多雲到晴的天氣，午後在各地山區及中部以北地區仍容易有熱對流發展，外出仍須記得攜帶雨具，而輕颱莫蘭蒂目前以每小時22公里速度，向西北西進行，預計颱風及其外圍環流在下週二至下週四(13日至15日)間有機會影響台灣地區天氣。

明天(12日)天氣相對較穩定，除了北部及東北部地區仍有些局部短暫陣雨外，其他地區上午大多為多雲到晴的天氣，午後花東地區及各地山區易有局部短暫雷陣雨，民眾若前往山區活動需留意天氣的變化。

溫度方面，今各地高溫約31至33度，沒下雨時會感到有些悶熱，而清晨及夜晚低溫約25、26度，稍微有點涼意。

空氣品質方面，今全台及外島PSI多為良好至普通等級，指標污染物為臭氧，PM2.5為低等級。

(中時電子報)