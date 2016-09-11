美網》新科球后可貝兒 摘女單金盃

德國女將可貝兒摘下美網女單冠軍。(美聯社)

美網女子單打決賽，捷克女將普利斯可娃對上德國可貝兒，兩人大戰3盤後，新科球后可貝兒以6-3、4-6、6-4獲勝，奪下個人生涯第2座大滿貫金盃。

普利斯可娃在4強賽爆冷淘汰小威廉絲，但沒能延續好手感，雖然擊出大量的致勝球，但高達47次的非受迫性失誤，比可貝兒整整多出17次，形成敗戰主因。

另一方面，男子雙打由英國的傑米莫瑞(安迪莫瑞的哥哥)、巴西的索亞瑞斯(在混雙8強敗給詹詠然)以直落二擊敗西班牙組合，奪下冠軍。

(中時電子報)