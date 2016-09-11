德國2架小型飛機碰撞 2死

我要評比

德國薩克森州南部昨(10)日發生空中撞機事故，造成2人死亡。

德國警方說，事故發生時，當地正在舉辦機場慶典活動。兩架小型飛機碰撞後，其中一架安全降落，另一架墜毀在附近的田野，機上2人死亡。事故原因正在調查中。

(旺報)