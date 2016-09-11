美網女單 德國女將柯貝封后

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德國女將柯貝（Angelique Kerber）今天在美國網球公開賽（US Open）女單決賽，以6-3、4-6和6-4擊敗捷克女將普里斯科娃（Karolina Pliskova），奪得冠軍。

名列大會第10種子的普里斯科娃稍早前在4強賽拍落美國名將小威廉絲（Serena Williams），闖進女單決賽。

這是名列大會第2種子的柯貝，本季第2度在大滿貫賽封后，她先前於今年1月在澳洲公開賽（Australian Open）奪得女單冠軍。1050911

(中央社)