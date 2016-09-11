9月11日各報頭版要聞

重點要聞

●101商圈列高度液化區

台北101、台北市政府、台北車站等地標都是土壤液化的「高度潛勢區」！台南維冠大樓年初因強震倒塌，引發土壤液化討論，台北市政府歷經半年多的調查，昨天上網公布台北市土壤液化潛勢圖，驚人的是，包括國內外遊客愛去的台北101、交通樞紐台北車站等地，居然都榜上有名，甚至還處於高度液化潛勢區。台北市長柯文哲表示，公布數據的目的，是要請市民自我檢測建築，若真的有危險，就趕緊辦理都更。

●國道火燒車》偵查終結 檢：司機自焚 拉整車人陪葬

國道火燒車釀成26死意外，桃園地檢署10日公布偵結報告，認定遊覽車司機蘇明成因官司纏身情緒低落，潑汽油自焚縱火造成26死，但蘇明成已死亡，全案不起訴。襄閱主任檢察官王以文表示，傳喚52人多次搜索，並在蘇家中找到關鍵購買汽油發票及家屬勸阻的語音檔曝光，證明蘇欲輕生動機，拉了整車陸客陪葬。

●省不批准莫奈何 研修生衝擊最大 「整校都不來」 南台灣陸生急凍

兩岸關係520後急凍，大專院校陸續開學，南部多所私立科大坦言，南台灣陸生也急凍，特別是短期研修生來台大量減少，甚至「一整校都不來」；有私校足足短少數百人，有學校轉向「新南向」闢生源，但也有學校全力維繫兩岸交流，力挽狂瀾。

重點要聞

●台僱主性侵印傭 登外媒 恥

人渣！台灣之恥！一名印尼女看護工去年底首次來台，今年初派到台中市一名男僱主家照顧對方老父，不料僱主竟多次性侵，她含辱以手機自拍蒐證，傳給友人和仲介，日前被印尼網站披露，引起外媒報導和印尼民眾群情激憤。台中警方前晚循線救人，女看護工情緒激動昨一度割腕自殘；惡狼僱主目前行蹤不明，檢方昨晚簽發拘票，不排除發布通緝。

●北市土壤液化 總統府101列紅區

行政院3月曾公布全台8縣市土壤液化潛勢查詢系統，昨北市版查詢系統上線，號稱比行政院版系統精確度提升5倍，結果顯示北市知名地標如台北101、台北市政府、總統府、仁愛帝寶豪宅都處紅區（高度液化區），連台北市長柯文哲位於信義路住宅也在紅區。民眾反應兩極，有人轟製造恐慌、讓房市動盪，另有人贊成捍衛知的權利應公布。

●颱風莫蘭蒂恐亂中秋

中秋連假恐怕要泡湯！位於關島西方海面的熱帶性低氣壓，昨下午增強為今年第14號颱風「莫蘭蒂」（Meranti，馬來西亞命名，原意為樹名），中央氣象局預測，依目前移動速度與路徑，莫蘭蒂恐在中秋節以中颱強度直撲台灣陸地，周三到周四中秋節當天影響最大，但預測還有變數，提醒民眾隨時注意最新預報。

重點要聞

●觀光業喊話「我們要客源，不是錢」

「百萬觀光產業自救會」明天三百輛遊覽車載觀光業者及相關從業人員北上示威抗議，傳達活不下的痛苦心聲，盼政府正視產業困境。

●台灣第一眷村 鳳山黃埔新村辦桌「換防」

曾是「台灣第一眷村」的鳳山黃埔新村，配合政府眷村改建，居民早已遷離，寂寥已久，昨晚再現杯觥交錯的喧譁！高雄市政府文化局在眷村舊巷中露天席開四十桌，舉辦「新村換防」辦桌，新、舊住戶一起舉杯祝福交替「換防」，繼續守護眷村文化與精神。

●中秋連假 颱風來亂

中秋連假颱風來亂的可能性很大。今年第十四號颱風莫蘭蒂（馬來西亞命名，樹名）昨天下午二時形成，雖距台灣兩千公里，但中央氣象局指出，周二到周四颱風最接近台灣，依現在路徑看來，很可能直撲台灣，秋節前運輸及假期恐受影響。

重點要聞

●北市精華地 多在液化高潛勢區

台北市政府昨公布土壤液化潛勢圖，代表高度液化潛勢區的紅色區塊遍布全市，北市共二十六．一％屬於中、高度潛勢區，包括台北一○一、市政府、台北車站、台大醫院、新光摩天大樓、大巨蛋等多數指標建物或精華地段；若扣除山坡地，等於近六成區域皆位於中、高度潛勢區。

●颱風真來亂中秋// 莫蘭蒂週三、週四撲台

關島附近海面的熱帶性低氣壓昨天下午兩點增強為輕度颱風莫蘭蒂 （MERANTI，馬來西亞的樹木名），氣象局預測將由台東、花蓮一帶登陸後穿過台灣本島，軌跡類似尼伯特，且可能增為中颱以上，預計週二起影響台灣，週三及週四中秋當天影響最劇。學者警告至少是中颱以上，「別再問可否賞月了，要全力防災」，民眾宜持續關注颱風動態。

●火燒車駕駛要自殺 家人曾電阻

中國遼寧旅行團火燒車釀成廿六人死亡案，桃園地檢署昨天偵結，認定遊覽車司機蘇明成自認司法不公而預謀縱火自焚。檢方調出影像、還原通聯內容，發現他先在嘉義市變裝購買汽油，事先也向家人透露自殺念頭，蘇的家人在十七日、十九日連打卅二通電話勸阻他輕生。蘇明成生前接了女兒的最後來電，終究仍於國道二號上淋汽油自焚。

(中時電子報)