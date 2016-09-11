四姨太豪宅被盜 賭王竟用這做補償
澳門賭王何鴻燊有一妻三妾，近日四太梁安琪出席活動時透露，在香港淺水灣道的豪宅在進行裝修，不過卻被小偷闖入行竊，估計損失不少，還有一些是用錢買不到的無價之寶，而賭王得知此事後，第一時間的反應是「那麼多山賊」！
梁安琪日前和何超盈出席活動，被問到豪宅被盜一事，她表示被偷的東西中，最捨不得的是賭王多年來的新年賀詞，還有每年都會特別打造的12生肖金幣，這些都是很有紀念價值的東西，有錢也買不回，她也搞笑說賭王得知後，僅送了個吻和打麻將當作補償。
至於兒子何猷亨和「宅男女神」陳瀅（Jeannie）分手，她也感嘆說：「好可惜！」不過也不急著看他娶媳婦，緣分到了自然就會有了。
(中時電子報)
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