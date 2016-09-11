擁抱核武 金正恩以格達費慘死為戒
北韓9日進行第5次核試驗，並聲稱計劃在今年「多階段發展核武力」，專家推測北韓即將進入大量生產核武的階段。為何北韓不顧國際社會反對和制裁，一定要發展核武？利比亞獨裁者格達費下場，恐怕北韓金正恩政權擁抱核武原因之一。
日本《產經新聞》報導分析，金正恩念念不忘核武主要是基於中東各國的教訓。其中最有代表性的是利比亞前獨裁者格達費的慘痛教訓。格達費當年曾應英美的要求，放棄了該國的核武計劃。這一舉措直接導致了利比亞的崩潰和其本人的滅亡。
為此，北韓金正恩政權在北韓憲法中明確標明「核擁有國」地位，並推行經濟建設和核武器開發「並進路線」，對北韓來說，「核擁有國」已是維持政權體制的重要前提。
(中時電子報)
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