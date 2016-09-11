坦尚尼亞西北部5.7地震 增至13死203傷
地方當局告訴法新社，坦尚尼亞西北部今天發生規模5.7地震，傷亡人數增至13人死亡和203人受傷。
鄰近震央的布科巴鎮（Bukoba）首長基納威羅（Deodatus Kinawilo）表示，「傷亡人數從11死攀升至13死，受傷者從192增至203人。」
基納威羅在電話中表示，「目前情勢已獲控制並平靜下來」。
他告訴法新社，「部分傷者已從醫院出院，我們不預期還會有更多傷者。」
美國地質調查所（USGS）稍早前表示，這起地震於格林威治時間12時27分（台北晚間8時27分）發生，震央距維多利亞湖（Lake Victoria）西岸城鎮布科巴約43公里，震源深度僅10公里。
轄區包括布科巴的卡吉拉省（Kagera）警察首長表示，救難作業持續進行中。1050911
(中央社)
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