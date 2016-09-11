回顧出道宣傳照 蔡依林嘆：要當玉女的年代

蔡依林在臉書發佈剛出道時的宣傳照。(圖/取材自蔡依林臉書)

蔡依林出道至今17年，靠著異於常人的奮鬥精神，讓她站穩歌壇流行天后的地位，今晨她則在臉書發佈出道時的宣傳照，則略有感嘆表示那是必須當玉女的年代。

蔡依林擔任蔡健雅演唱會嘉賓。(圖/取材自本報系資料照)

蔡依林雖貴為歌壇天后，不過她曾在演唱會時泣訴從出道時就備受爭議，甚至曾覺得討厭她的人遠勝過喜歡的人，讓她曾經想一度退出演藝圈，而再度回顧出道時期的宣傳照，除了讓她驚覺妝感差異甚大之外，更感嘆當年僅能配合公司乖乖做玉女的年代，這張青澀照片也喚起「骨灰級」粉絲的回憶，紛紛表示那是當年還是卡帶時期的年代，不過也有眼尖歌迷發現名字被打錯成蔡依「琳」，也讓他們直呼這也是回憶的部分。

(中時電子報)