回顧出道宣傳照 蔡依林嘆：要當玉女的年代
蔡依林出道至今17年，靠著異於常人的奮鬥精神，讓她站穩歌壇流行天后的地位，今晨她則在臉書發佈出道時的宣傳照，則略有感嘆表示那是必須當玉女的年代。
蔡依林雖貴為歌壇天后，不過她曾在演唱會時泣訴從出道時就備受爭議，甚至曾覺得討厭她的人遠勝過喜歡的人，讓她曾經想一度退出演藝圈，而再度回顧出道時期的宣傳照，除了讓她驚覺妝感差異甚大之外，更感嘆當年僅能配合公司乖乖做玉女的年代，這張青澀照片也喚起「骨灰級」粉絲的回憶，紛紛表示那是當年還是卡帶時期的年代，不過也有眼尖歌迷發現名字被打錯成蔡依「琳」，也讓他們直呼這也是回憶的部分。
(中時電子報)
關鍵字：蔡依林
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