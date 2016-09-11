林晏弘無師自通 靠模仿成5屆帕運國手

中華隊帕運桌球好手林晏弘在大學時開始著迷桌球，雖因身障未能進到校隊，但他靠著模仿校隊選手的訓練、動作，無師自通的逐步提升自己實力，如今成為連5屆帕運國手。

自2000年雪梨帕運後，連5屆帕運身披中華隊戰袍的林晏弘其實直到上大學後，才因為不再有升學壓力，開始認真打桌球，因為身障的關係，他始終未能加入校隊，但他沒有放棄自己的桌球夢，默默觀察校隊的訓練方式、校隊選手的動作，並試著讓自己打出與校隊選手一樣的好球。

「我始終沒進到校隊，但畢業前的實力已經接近校隊水準」，林晏弘說。

靠著驚人的模仿能力與持續不斷的苦練，林晏弘終於打出一片天，並站上帕運舞台。

2000年的雪梨帕運是林晏弘首次參加帕運，他和隊友周長生當時一路殺進金牌戰，當時要打5點賽事，第1點單打林晏弘率先拿下，在周長生輸掉第2點單打後，兩人聯手拿下第3點雙打，眼看只要再拿1點就能奪下金牌，但兩人在後面兩點的單打都未能獲勝，只能拱手將金牌送給韓國隊。

林晏弘說，當時以為贏定了，沒想到被韓國隊追趕上來，他和隊友一時慌張，就讓韓國逮到機會逆轉，這一切都是他們自己心理素質不夠堅強，遇到危機就自亂陣腳所致。

林晏弘表示，那場比賽是他打球那麼多年來印象最深刻的比賽，雖然結果不是最完美的，但從此體會到比賽領先時不要高興太早，被追趕上時也不要太緊張，無論如何都要堅持到最後，有了這樣的體悟，後來參加比賽遭逆轉的情況就大為減少，可見那次的失敗對他來說仍有相當的收穫。

縱使隊友已經退休，林晏弘從雪梨帕運至今一共5屆的帕運都沒缺席，他說，20年來每年出國比賽拚積分，或參加亞帕運、帕運，都要動用自己的休假、公假，還好他服務的台中法院十分支持他，才讓他能無後顧之憂的訓練、比賽。

林晏弘提到，他已經退休，有更充裕的時間準備比賽，但現在國際選手有年輕化趨勢，對手個個速度快、反應好，體力也比他更充沛，他雖能靠經驗稍微彌補這些劣勢，但比賽已經感到越來越吃力，所以這次可能是他最後一次參加帕運了。

即便如此，林晏弘說，既然來到里約就不輕言放棄，他會以平常心應戰，目標先鎖定8強，若能搶進8強之林，就全力爭取站上頒獎台的機會。1050911

(中央社)