「綜藝教父」黃義雄走得突然 後事來不及交辦
叱吒台灣綜藝界多年的資深製作人黃義雄，10日傳出他因病過世的消息，震驚演藝圈。曾受他提拔的江蕙，第一時間也發文悼念這位大前輩，不過據悉，黃義雄是因感冒引起肺炎，再不慎引起腎衰竭，可因實在太突然，他什麼後事都來不及交代。
人稱「寇桑」的黃義雄，過去製作許多膾炙人口節目，包含《歡樂假期》、《世界非常奇妙》、《天才衝衝衝》、《綜藝大集合》以及《明日之星》等，因而被封為是台灣的「綜藝教父」，只是年紀漸長的他，中晚年時卻罹患癌症，可黃義雄控制病情，臉上看不出病容。
因此傳出病逝消息令外界相當震驚，而據《蘋果日報》報導指出，黃義雄是在9日因感冒引起肺炎、腎衰竭等問題而離世，與癌症沒有關係。黃義雄創立的百是傳播也透露，黃義雄是在9日中午病逝，當時家人都在身旁，不過因為走得突然，許多後事都還來不及交代，也讓不少人相當不捨。
(中時電子報)
關鍵字：黃義雄
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