陸客遞減 高雄旅行商業公會憂：陸客量恐掛蛋

高雄六合夜市(讀者提供)

陸客不來，向銀行貸款的旅行業壓力大，吳盈良出示手機通訊群組表示，有日月潭業者正打算出售遊艇，含牌新台幣135萬元。（中評社)

圖為高雄六合觀光夜市陸客消費情形。(資料照/吳江泉攝）

明天就是912，因陸客減少導致生意大減的觀光業將走上凱道抗議。昨日桃園地檢署公布陸客團國道火燒車偵結報告，真相讓大陸民眾更加憤慨，雪上加霜。高雄市旅行商業同業公會憂，目前陸客來台量已減少6、7成，直航包機大減。今年底至明年初，陸客來台的數量恐怕會減至零。

高雄市旅行商業同業公會理事長吳盈良接受《中評社》訪問表示，當前陸客來台數量從4、5月份的少3成，到現在已減少6、7成。陸客不來，很多直航包機路線陸續從6月份停飛、減班。

高雄市旅行商業同業公會為刺激台灣旅遊市場，決定在11月25日舉辦冬季旅展，望能挽回旅遊買氣。今年由於是第一次決定辦冬季旅展，因此尚未邀請大陸各省市旅遊局，主因也是大陸各省市旅遊局經費在上個年度已編列完畢，希望明年第二屆冬季旅展，也可邀請大陸共同參展。

當前南投陸客已減少3分之2，且每天都在遞減中，吳盈良表示，高雄也是如此，並表示因陸客不來，日月潭的遊艇交通船業者正在群組中向同業兜售，想換現金還銀行貸款，不然壓力太大。

吳盈良無奈表示，身為旅行業者當然希望兩岸關係與政治穩定。目前兩岸關係冷卻，陸客來台約少了近7成，旅行社自己必須適度轉型。兩岸關係畢竟是政治問題，我們也無從插手。 公會副理事長徐志鈴表示，日前發生陸客團火燒車悲劇，影響很大。他評估，從今年底至明年初，陸客來台數量一定還會破底，最慘就是掛蛋。

(中時電子報)