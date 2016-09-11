別輕忽莫蘭蒂 歷年秋節擾台颱風皆釀重災

2008年9月22日辛樂克颱風重創廬山溫泉風景區，綺麗飯店倒塌，鄉公所僱請怪手拆除，頓成廢墟。（本報系資料照，廖肇祥攝）

11日9時衛星雲圖。（圖翻攝自高知大學氣象情報頁）

莫蘭蒂颱風路徑潛勢預報圖。（圖翻攝自中央氣象局網站）

今年第14號颱風莫蘭蒂昨日下午2時生成，可能影響中秋連假天氣。由於中秋適逢滿潮，氣象局表示13日至15日是颱風最接近台灣的時候，依現在預測路徑來看，很可能直撲台灣。據依中央氣象局颱風歷史資料顯示，歷年有7個颱風曾在中秋擾台，都造成嚴重災情，民眾一定要嚴加戒備。

輕度颱風莫蘭蒂（MERANTI，馬來西亞命名，樹名），11日上午2時中心位置位於北緯 15.8 度，東經 137.1 度，以每小時22公里速度，向西北西進行。颱風中心氣壓 990 百帕，近中心最大風速每秒 23 公尺，瞬間之最大陣風每秒 30 公尺，七級風半徑 120 公里。氣象局表示，依現在路徑推測，莫蘭蒂有可能直撲台灣，影響最大的時候是周二到周四。

由於莫蘭蒂最接近台灣的時機適逢中秋大潮，依中央氣象局颱風歷史資料顯示，自1958年有完整颱風紀錄以來，在中秋期間侵台的颱風共有7個，由於滿潮加上颱風挾帶的豪大雨，導致許多地方淹水，造成多人死亡、多處災損嚴重。以下為歷年來中秋節影響台灣甚鉅的7大颱風。

1、【2015年強颱杜鵑（DUJUAN）】：

杜鵑颱風生成後向西北轉西北西方向移動，中心由宜蘭南澳鄉登陸，所帶來的強風及豪雨造成鐵公路及航空交通多班停駛，3人死亡，農損逾1.7億元。

2【2013年強颱天兔（USAGI）】：

天兔颱風中心雖未登陸，但從巴士海峽掃過，為東南部降下豪雨，造成部分地區淹水、道路坍方交通中斷，農損約1.9億元。

3、【2009年中颱芭瑪（PARMA）】：

受芭瑪颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，東北部及東部地區降下超大豪雨，造成宜蘭地區嚴重災情，多處淹水、交通中斷、1人死亡，農損約1.3億元

4、【2008年強颱辛樂克（SINLAKU）】：

辛樂克颱風2008年從宜蘭登陸，之後偏移至蘇澳附近呈打轉現象，其所挾帶的豪雨重創中部地區，尤以南投最為嚴重，造成后豐斷橋、豐丘山崩及廬山溫泉區飯店倒塌等災情，更造成14人死亡，7人失蹤，農損約9億元。

5、【1991年強颱耐特（NAT）】：

奈特颱風造成台灣東、南部受災嚴重，多處山區山洪瀑發，南迴公路多良段瀧橋旁嚴重坍方，造成多輛汽車掩埋損毁，台南、屏東、台東部分沿海地區也發生海水倒灌，共計4人死亡3人失蹤。

6、【1986年強颱艾貝（ABBY）】；

強颱艾貝於1986年9月19日7時48分在成功登陸，由梧棲北方出海後，轉東北方向遠離，中南部、東部均有災情，共計4人死亡39人傷，農損68億元

7、【1969 強颱艾爾西（ELSIE）】

強颱艾爾西於1969年9月26日23時許由宜蘭、花蓮間登陸，台中附近出海，全台均有慘重災情，共計105人死亡371人傷。

(中時電子報)

到辛樂克颱風帶來暴雨的影響，連接台中縣后里與豐原的后豐大橋發生斷裂。（本報系資料照，季志翔攝）