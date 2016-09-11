另類大學迎新會 同學相揪消防初體驗

大專院校陸續開學，不少學校都舉辦新生訓練，對於很多初次離家在外求學和生活的大學新鮮人，高雄市消防局與校方舉辦消防初體驗，希望強化學生災害應變相關知能。

高雄市消防局表示，大學新鮮人對任何事物看起來都新鮮好奇，許多人都是第一次離家自己在外求學，生活打理一切要靠自己，為強化學生對於火災、防震及一氧化碳中毒等災害應變知能，國立高雄大學及高雄第一科技大學分別邀請右昌消防分隊及燕巢消防分隊到校宣導。

有別於以往的大一迎新會，為加強師生遭遇火警的緊急應變、防範一氧化碳中毒及提醒使用住宅用火災警報器等各項常識，由消防人員擔任講師，以幽默逗趣方式講解，讓師生更容易了解逃生與求生的差別，以及「煙的危害」、「關門」、「逃生姿勢」、「避難空間」等的消防正確觀念。

消防講師表示，發現火災，應「立即逃生」，但是如果比較晚發現，火勢已經擴大，打開門發現門外或是向下樓梯間充滿濃煙高熱，這時候絕對不要逃生。

消防講師進一步說，火災時非不得已勿穿越濃煙區，且記得朝火煙反向逃生，且要一個動作「關門」；一般居住的透天、公寓、大廈、旅館，都具有一定程度的防火時效隔間牆與地板，「關門」這個動作可以暫時阻擋濃煙並等待消防隊救援，爭取更多的逃生時間。

消防講師指出，如果起火點在屋內，確認人員都逃生後可將門關起來，將火勢侷限於屋內，減緩火勢的延燒速度，方便其他樓層的人逃生。

校方與消防人員希望藉由新生訓練活動宣導消防正確觀念，提醒學生加強居家消防安全，注意屋內用火用電的安全，且外出前要記得檢查瓦斯、電器等關閉情形，而屋內勿堆積雜物並適時清理，以確保逃生通道通暢，達到減少災害發生及人命的傷亡。1050911

(中央社)