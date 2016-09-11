不一定是五十肩 醫師籲肩痛要就醫
台南市1名50多歲的婦女因肩關節活動較困難，懷疑罹患「五十肩」求醫。骨科醫師問診後發現患者曾經騎車摔倒，檢查後確定是旋轉肌袖破裂，復健5個月後復原。
高雄榮民總醫院台南分院骨科醫師陳建宏表示，這名病患求診時說，因肩膀緊緊的，活動很不舒服，懷疑是所謂的「五十肩」；但問診後發現病患曾因騎機車摔倒，肩膀著落在地，休息後疼痛有改善。
陳建宏指出，經檢查後確定患者是肩旋轉肌袖破裂，導致肩關節活動明顯受限，經復健後才恢復手臂正常活動。
他說，「肩旋轉肌袖」是肩膀的第二層肌肉群，當旋轉肌袖破裂，會造成肩膀疼痛、無法施力、手不舉等症狀；甚至因疼痛，影響睡眠品質。因為症狀和五十肩很相似，所以常被誤診，錯失治療的黃金時機。
陳建宏指出，並非所有肩旋轉肌袖破裂都需要開刀，在急性期時可使用口服或針劑消炎止痛藥，配合強化並訓練肩關節的輔助肌群復健，達到治療效果。但當復健治療效果不佳時，只能手術開刀治療，以恢復肩關節功能。
他說，像搬運工、老師、棒球投手、游泳選手或是美髮工作者等都是肩旋轉肌袖斷裂的高危險群。肩膀疼痛應及時找骨科或復健科醫師診治，不當治療可能延誤病情，影響日後的復健及治療成效。1050911
(中央社)
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