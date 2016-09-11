嬰兒流感高危險群 孕婦接種疫苗助防護

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今年公費流感疫苗接種對象擴大到產後6個月內婦女，疾管署表示，嬰幼兒為流感高危險族群，但6個月內嬰兒不適合接種疫苗，媽媽接種有助保護小孩。

今年度公費流感疫苗將於10月1日開打，從過去的300萬劑增為600萬劑，預計接種涵蓋率從現行人口13%提升到25%，等同每4個人就有1人可接受公費流感疫苗。

擴大接種後，除原有65歲以上、滿6個月到國小六年級學童、孕婦等，另新增5類對象，包含50歲以下高風險慢性病患、BMI值30（含）以上、生產完6個月內婦女、50至64歲成人、及13至18歲青少年。

關於孕婦接種流感疫苗，疾管署整理5大問題：

Q1. 為何將孕婦納入流感疫苗接種計畫公費疫苗使用對象？

A1. 懷孕時免疫系統以及心肺功能受影響，將增加罹患流感後出現併發症或住院、死亡風險，同時也提高胎兒流產、早產及死產機率。有研究顯示，孕婦在懷孕後期以及產後2週內，感染流感後發生併發症及死亡風險都相對較高。

接種流感疫苗是最好的預防方法。準媽媽接種流感疫苗， 不僅保護自己與肚子裡的胎兒，也間接保護出生後6個月內的寶貝。

Q2. 孕婦接種流感疫苗安全嗎？

A2. 研究顯示，懷孕期間接種非活性流感疫苗，對於孕婦及胎兒未增加風險。

Q3. 孕婦感染流感時，應該怎麼辦？

A3. 請盡速就醫，醫師會給予妥善的診斷與治療建議，經醫師評估後，如有需要也可使用流感抗病毒藥劑。

Q4. 怎麼保護剛出生的小嬰兒，避免感染流感？

A4. 可以在懷孕時接種流感疫苗，如來不及於懷孕期接種流感疫苗，則建議於生產後儘速接種疫苗，並於寶寶出生後哺育母乳。研究顯示，懷孕期間接種流感疫苗以及出生後哺育母乳，可以減輕出生後6個月內嬰兒感染流感的嚴重症狀以及減少感染風險。

此外，因出生後6個月以內的寶寶還不適合接種 流感疫苗，6個月內產婦已列為公費疫苗接種對象，也建議家中其他成員以及照顧者，可以自費接種流感疫苗，避免疾病傳播。

Q5. 哺乳中的媽媽也能接種流感疫苗嗎？

A5. 哺乳與接種流感疫苗並沒有任何衝突，哺乳中的媽媽跟寶寶有親密的接觸， 媽媽接種疫苗可以降低寶寶感染流感的機會。 1050911

(中央社)