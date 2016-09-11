人安辦寒士中秋活動 輔導就業重返社會

中秋將至，人安基金會花蓮平安站舉辦「寒士慶中秋」活動，陪伴約180名寒士提前過節；現場提供義剪、義診、就業服務諮詢等，助寒士重返社會。

人安基金會表示，目前服務的寒士約有4成找不到工作，2成苦無就業管道，因此今年以「輔導寒士就業」為主題，加發多功能反光雨衣，除可防雨保暖，特殊剪裁還可成為防潮地墊、簡易帳篷，相當實用。

47歲鄧男因失業致三餐不濟，流浪在街頭、公園，經民眾轉介，到人安基金會接受輔導，目前已媒合工作，以臨時工的方式謀生，未來穩定後希望能用微薄力量回饋社會。

人安基金會花蓮平安站長許斯凱指出，鼓勵寒士自立，重返社會，提供防飢、防寒、防病、工作轉介、心靈輔導等服務，自2012年起更加入「給魚給竿‧拉人一把」烤地瓜謀生方案，輔導單親媽媽及婦女創業自立；於三節舉辦相關活動，希望各界發揮人飢己飢精神，伸出援手，加入公益行列。1050911

(中央社)