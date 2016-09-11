世界盃拔河女500公斤 景美師大4連霸

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景美台師大拔河聯隊遠征瑞典2016世界盃室外拔河錦標賽，昨天晚間再傳捷報，奪下女子500公斤組錦標賽金牌，在該項比賽達成4連霸。

景美師大拔河聯隊參與在瑞典馬爾摩（Malmo）舉行的2016世界盃室外拔河錦標賽，11日下午4時（台灣時間10日晚間10時）起進行女子500公斤錦標賽賽事。

女子500公斤錦標賽共有11隊報名，除了景美師大聯隊，還有德國、瑞士、瑞典、比利時、威爾斯、中國、荷蘭、南非、英格蘭、巴斯克。

第1輪預賽採循環賽制，各參賽隊伍皆會碰頭，台灣小將過關斬將，以全勝之姿晉級。在4強戰打敗預賽第4名對手瑞典，最後與打敗強敵巴斯克爭冠，奪下金牌。

世界盃室外拔河錦標賽2年舉辦一次，景美師大拔河聯隊從2010年首度參賽開始，就連續奪下500公斤錦標賽冠軍，今年再度奪冠，創下4連霸佳績。這面金牌也是在今年比賽中獲得的第5面金牌。1050911

(中央社)