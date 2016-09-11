台中國際動畫影展 首映起源：首爾車站
「2016台中國際動畫影展」將於10月登場，影展「國際長片」單元將全台首映熱門動畫「起源：首爾車站」，還將於映後邀請導演延尚昊分享創作歷程。
主辦單位台中市政府新聞局指出，2016台中國際動畫影展「國際長片」單元亮點「起源：首爾車站」，是南韓導演延尚昊近期跨界真人電影「屍速列車」前最新構思的一部動畫長片，也是「屍速列車」的前身之作。
「起源：首爾車站」一片從「首爾車站」所發生的人類變異做開端，描述活人僵屍在巷弄中瘋狂肆虐，片中驚悚、血腥的場景生動寫實，透過「僵屍佔城」故事情節反諷當代疏離的城市生活，及權力無限膨脹卻視人民為無物的國家機器，深具省思之意。
新聞局表示，這部影片將在今年台中國際動畫影展中全台首映，導演延尚昊、製片李東河更將親臨現場，舉辦映後座談「從首爾車站到屍速列車：一個動畫人的瘋狂之旅」，讓觀眾不僅觀映精彩動畫長片，更能聽聽導演本人分享的創作心路歷程與面對面解惑疑問。
2016台中國際動畫影展將於9月15日中午12時起，在全台i-bon開放售票，新聞局說，今年影展精采片單等更多影展資訊、映後座談、論壇與戶外放映精采台灣長片作品等相關資訊，將即時公告於影展官網及「TIAF台中國際動畫影展」臉書粉絲專頁。1050911
(中央社)
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