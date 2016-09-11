Note7釀飛安疑慮 越南機上也禁用

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南韓三星手機Galaxy Note 7全球傳出數起電池燃燒事故，越南航空局日前下令，禁止旅客在飛機上使用、充電與托運這款手機。

三星Galaxy Note 7電池爆炸事件震驚全球，基於飛安因素考量，美國聯邦航空總署（FAA）最新指出，強烈建議旅客勿使用與托運，更不要在飛機上充電。

越南航空局指出，為確保旅客安全與飛安，要求各航空公司暫停提供機上此款手機充電服務，禁止旅客於航程中開機與托運。1050911

(中央社)