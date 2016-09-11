中秋連假碰上颱風假 不能多補休一天

勞動部表示，颱風假不是休假，中秋節當天已休假者，即便遇上颱風假也不能再多補休一天。(圖／氣象局)

第14號颱風「莫蘭蒂」昨天下午形成，氣象局預估周二起影響台灣，周三或周四可能從東半部登陸，且不排除增強為中颱。民眾關心萬一中秋連假遇上颱風假能否補休？台北市勞動局解釋，颱風歸咎於天災，不屬於雇主責任，因此中秋節若遇上颱風假，不論是原本已休假或加班、排班者，皆不會多補休一天。

中秋節若因颱風，工作地或居住地宣布停止辦公，勞工在安全考量下可以不出勤。依據現行法令，並未規定颱風天上班要加發工資，但勞動部建議雇主最好能加給工資，並提供交通工具、津貼或其他必要協助。

中秋節屬國定假日，如果因業務需要照常出勤，資方應事前徵得勞方同意，並加發一日工資或換成補休；若勞資雙方協商將中秋休假與其他工作日對調，則中秋當天上班就沒有加倍工資。

輕颱莫蘭蒂（Meranti）目前在台灣東南方2100公里處，大約關島的位置，以每小時20公里的速度沿太平洋高壓南緣往西北西、朝台灣的東半部外海移進。

氣象局預報員陳伊秀說，颱風現在距離台灣尚遠，路徑仍有變數，如果太平洋高壓勢力較強，颱風路徑可能往南修，影響程度也會不一樣。加上莫蘭蒂附近海溫高，垂直風切的環境也為颱風增強創造有利條件，不排除增強為中颱。

(中時)