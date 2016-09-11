林心如、舒淇都嫁好友 網友推敲下一對是...

他們被預測有望終結單身。(圖／翻攝自微博)

演藝圈最近喜事連連，而其中又不少多年好友升格成戀人的例子，台灣黃金剩女團隨著林心如、舒淇出嫁後，大家把焦點放在林志玲身上，不少人看好她成為下一個閃婚的女星，而最後會情歸何處，粉絲都希望她也能和言承旭有好結果，其實，不少女星都有個傳緋聞多年的好友，現就來看看誰被預測會是下一個傳出好消息的好朋友吧。

徐靜蕾和黃立行從未正面回應緋聞。(圖／翻攝自陸網)

徐靜蕾、黃立行

歌手黃立行和大陸演員徐靜蕾2009年合作電影《杜拉拉升職記》傳戀情，兩人卻從未正面回應緋聞，緋聞沸沸揚揚的傳了7年多，就算多次被直擊私下見面約會，還一度傳出他們已婚消息，並多次在微博放閃，卻從來沒有正面認愛，不過粉絲仍認定他們是在一起的，不過有不婚主義的徐靜蕾，近日做了冷凍卵子的療程，讓人不禁聯想或許她可能會打破不婚主義的想法。

李冰冰和任泉認識20幾年。(圖／翻攝自李冰冰微博)

李冰冰、任泉

李冰冰和任泉是大學同學，兩人又是同鄉，自然而然成為好朋友，出道後他們在同家公司，也一起合作多部作品，成為公認的「螢幕情侶」，他們相知相惜20多年，也常在微博隔空調情，讓網友都頻拱兩人乾脆在一起，當很多人都催促「你們乾脆在一起」時，任泉便會笑答：「如果將來大家都沒著落，那就湊合著一起過。」隨著近日不少多年好友便戀人，讓粉絲也期待他們真能擦出些許愛的火花。

林志玲和言承旭情牽14年。(圖／翻攝自林志玲微博)

林志玲、言承旭

林志玲和言承旭曾有一段情，兩人因為手機送修，流出親密依偎照，戀情才曝光，林志玲歷經大連摔馬事件，男方前往探望後，感情升溫，不過情牽14年的他們，中間分合傳聞不斷，感情世界讓外界霧裡看花，但最近又因爆出共用同一個經紀人，加上名嘴許聖梅表示「畢竟2個人從來都沒有分開過」，讓粉絲對兩人「再續前緣」抱持開放態度。

(專題報導)