颱風莫蘭蒂恐侵台 登陸點13日是關鍵

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第14號輕度颱風莫蘭蒂侵台機率高，至於颱風是否會登陸及登陸點，中央氣象局今天表示，13日是關鍵。

根據氣象局最新颱風消息，莫蘭蒂凌晨位置在鵝鑾鼻東南東方1870公里海面上，以每小時22公里速度，往西北西移動。

氣象局說，莫蘭蒂侵台機率高，預測颱風及外圍環流在13日至15日，就會為台灣帶來降雨，至於颱風是否登陸及登陸地點，13日高壓影響颱風轉向會是關鍵。

氣象局說，莫蘭蒂影響台灣的程度、時間，仍須視實際路徑、系統的強度而定，目前變數仍多。1050911

(中央社)