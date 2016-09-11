批川普半數支持者可悲 希拉蕊道歉
美國民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓說共和黨對手川普支持者半數是「可悲的人」。這番談話難以撼動兩方陣營死忠支持者，卻可能讓為數眾多中間選民反感，她今天為此道歉。
「英國廣播公司」（BBC）報導，儘管如此，她仍遭對手猛烈圍剿。民主黨陣營聲言將為對抗「偏見和種族主義言論」奮戰到底。
希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）昨天在紐約1場募款晚會上說：「只是粗略分類，你可以將半數川普支持者歸類為那些我稱之為『一籮筐可悲的人』，不幸地，就是有這樣的人。而他將他們捧到高處。」
川普（Donald Trump）對此回應，這種言論「侮辱數百萬令人驚歎、埋頭苦幹的人。」
民調顯示川普支持度略居上風。
兩陣營在關鍵戰場俄亥俄州、佛羅里達州旗鼓相當。
希拉蕊「一籮筐可悲的人」談話立刻讓人想到前共和黨總統候選人羅姆尼（Mitt Romney）2012年說過，靠政府救濟度日的約47%美國人支持歐巴馬，以及歐巴馬自己2008年描述賓夕法尼亞州小鎮居民「只能緊抓槍械或倚靠宗教」的說法。
希拉蕊這番公開談話會對自己造成多大的直接傷害，目前還不清楚。但她顯然無法因為說敵對陣營部分支持者是種族主義者或有同性戀恐懼症，就可撼動川普的支持度。而且希拉蕊自己的支持者似乎也同意她的觀點。
唯一問題在於，為數眾多尚未決定投票意向的選民如何看待這場爭議？這些選民在民主黨大會後開始轉向希拉蕊，但最近他們又懸而未決或支持第3陣營，而且他們可能對希拉蕊所謂「川普半數支持者是可悲的人」說法產生反感。這也是她為何趕緊收回自己這部分談話的原因。（譯者：中央社何宏儒）1050911
(中央社)
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