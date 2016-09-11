挑戰盃》FIBA挑選第2日最佳五人 戴維斯入榜

FIBA官網選出第2天最佳五人，戴維斯順利入選。(取自FIBA官網)

國際籃總(FIBA)官網11日選出挑戰盃男籃賽第2日最佳五人，結果半數被「外援」包辦，中華隊「新台灣人」戴維斯在遭遇印度之戰拿下18分、14籃板的雙十演出順利入選，其他4人分別是約旦阿巴斯與塔克、伊拉克蓋洛威、印度布里古旺西。

FIBA官網指出，戴維斯交出18分、14籃板及2火鍋的表現幫助中華隊橫掃印度，證明33歲的他仍屬亞洲足以依賴的前場球員，但他必須繼續拿出穩定演出，才有辦法幫助中華隊保住上屆亞洲盃(挑戰盃前身)亞軍席次。

不過中華隊10日擊敗印度的真正功臣，應該還是拿下23分、4籃板及3助攻，包含投進5顆三分球的周儀翔，FIBA官網會選戴維斯、而非周儀翔，唯一的解釋是戴維斯的場上正負值高達＋26，周儀翔＋18。

(中時電子報)