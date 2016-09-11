敗光母遺產 坂口杏里拍AV不夠還拍露毛寫真
日本已故女星坂口良子的25歲女兒坂口杏里，雖然也進入演藝圈，可表現普普，沒想到母親死後，她沉迷牛郎店，更把數千萬遺產花光光，更欠下鉅額債務。她為了還債，確定下海拍AV，沒想到現在更傳出她還加碼要推出露毛寫真，令人咋舌。
坂口杏里下月即將以個人名義推出首張AV大作！只是她下海拍AV的真相是因欠下巨額債務，讓不少網友第一時間都毒舌「妳媽在天上會氣死」。不過現在更爆出，其實坂口杏里還會於11月份推出個人露毛寫真集，部分性感寫真已在日本《Friday》雜誌曝光。
(中時電子報)
關鍵字：坂口杏里
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