敗光母遺產　坂口杏里拍AV不夠還拍露毛寫真

坂口杏里不僅拍AV，更要推露毛寫真。（圖／翻攝on.cc）

日本已故女星坂口良子的25歲女兒坂口杏里，雖然也進入演藝圈，可表現普普，沒想到母親死後，她沉迷牛郎店，更把數千萬遺產花光光，更欠下鉅額債務。她為了還債，確定下海拍AV，沒想到現在更傳出她還加碼要推出露毛寫真，令人咋舌。

坂口杏里下月即將以個人名義推出首張AV大作！只是她下海拍AV的真相是因欠下巨額債務，讓不少網友第一時間都毒舌「妳媽在天上會氣死」。不過現在更爆出，其實坂口杏里還會於11月份推出個人露毛寫真集，部分性感寫真已在日本《Friday》雜誌曝光。

(中時電子報)