印尼女看護工性侵案 男嫌凌晨遭逮

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印尼女看護工用手機拍下雇主性侵過程。（張妍溱翻攝）

台中印尼女看護疑遭謝姓男雇主性侵案，警方昨日找到謝男躲藏大里友人家，於是徹夜埋伏，今凌晨2點20發現謝男獨自出現在大里東昇路上，走路時搖搖晃晃，全身酒氣，準備回友人家中休息。警方將謝男帶回警局，謝拒絕夜間偵訊，目前移送地檢，全案由檢察官親自詢問，釐清案情。

(中時)