台中捷運公司法制化 資本額提追加預算
台中捷運綠線預定107年試營運，台中市政府今天說，已完成台中捷運公司法制程序，將提送新台幣2億元資本額追加預算案，爭取市議會支持。
市府指出，台中捷運綠線工程持續進行中，目前進度已達65%，符合預期，107年將可試營運。在此之前，營運管理制度也由台中市政府積極推動，已完成「台中捷運股份有限公司」法制程序，並在9月提送2億元資本額追加預算案，爭取議會支持。
至於第一年創業預算，市府表示，已納入106年預算審查中，將招聘60至80人，包括機電、資訊、車輛、土木、行控、運務、行銷、招商等領域，10月將公告徵才，11月完成招募，市府歡迎各界人才參加，更樂見中彰投苗在地子弟就近就業。
對於原快捷巴士公司完成階段性任務後解散，市府說，近40名商定留用員工在市府交通局的輔導與規劃下，將投入捷運籌備工作，分別就其專業繼續貢獻心力；未參與商定留用者，其中有3人已主動離職並另謀工作、有15人則確定在近日資遣。
有關資遣員工中，有人向市府提出須支付12、20、24個月不等的高額薪資要求。對此，交通局長王義川強調，市府不可能接受如此漫天喊價，依據過去案例，資遣給付有一定的比例原則，市府仍維持5.5個月的資遣及慰問金，日前也已完成法定預告。
王義川指出，這段時間許多議員要求交通局儘速完成商定留用，交通局積極進行，商定留用的員工確實都很優秀，在新捷運公司成立後，一定可以成為公司重要幹部。1050911
(中央社)
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