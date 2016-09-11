北韓核試 大陸副外長約見北韓大使

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北韓9日再度進行核子試驗，中國大陸政府除了表示「堅決反對」，大陸外交部副部長張業遂也在10日約見北韓駐北京大使池在龍，敦促北韓不再採取可能加劇朝鮮半島緊張局勢的行動。

新華社報導，張業遂10日約見池在龍時表示，實現朝鮮半島無核化，維護半島和區域和平穩定，透過對話協商解決問題，是中國大陸在朝鮮半島問題上堅定和一貫的立場。

張業遂說，北韓堅持核武開發、不斷進行核試，與國際社會期待背道而馳，加劇朝鮮半島緊張局勢，不利於半島和平與穩定。中國大陸敦促北韓不再採取可能加劇緊張的行動，儘快回到無核化的正確方向。

這篇報導並未提及池在龍的談話內容。

北韓9日上午發生規模5.3地震，平壤當局隨後證實進行了第5次核試，宣稱一枚自製微型核彈頭「成功」試爆。

大陸外交部當天發表聲明指出，北韓不顧國際社會普遍反對，再次進行核試，「中國政府對此表示堅決反對」，並重申將與國際社會一同堅定推進朝鮮半島無核化目標，透過六方會談解決有關問題。1050911

(中央社)