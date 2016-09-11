與兒子約會自拍賣萌 伊能靜：感謝相伴左右
伊能靜與小她10歲的大陸演員秦昊結婚後，在今年產下一女「小米粒」，不過感情生活讓她飽受批評，她更表示30歲時曾被全世界吐口水，但全是有兒子當靠山，才有撐下去的動力，昨晚她曬出兩人賣萌的自拍照，並公開感謝小哈利總是伴隨她左右。
伊能靜在產下小米粒做完月子後，又恢復和兒子每周一次的約會，倆人自拍賣萌享受久違的親子時光，不過她也發現兒子走在街上會開始吸引女孩目光，舞會已會有女孩主動邀請，周末也會有異性友人邀約，才讓她意識到小哈利已逐漸成為大男孩，不過小哈利總是為了陪伴她婉拒邀約，這些舉動雖讓伊能靜直呼好感動，但也感嘆這種時光不會永久存在，因此下定決心要好好伴隨小米粒成長，因為擔心有天她就會突然長大。
對此粉絲也大讚伊能靜是最優質的母親，雖然兒子自小不是在完整家庭中成長，不過卻是在眾多關愛中成長，讓他懂得如何將愛贈與更多的人，種種貼心舉動都讓人大讚小哈利根本是暖男一枚。
(中時電子報)
關鍵字：伊能靜
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