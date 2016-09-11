中市捷運公司完成法制化首波60至80人 徵才十月公告

台中捷運綠線工程持續進行中，目前進度已達65％，107年將可試營運。（陳世宗攝）

台中捷運綠線工程持續進行中，目前進度已達65％，107年將可試營運。營運管理制度也由台中市政府積極推動，已完成「台中捷運股份有限公司」法制程序，並在本月提送2億元資本額追加預算案，爭取議會支持；第一年創業預算也已納入106年預算審查中，將招聘60至80人，10月將公告徵才！

交通局長王義川說，原快捷巴士公司完成階段性任務後解散，近40位商定留用員工在該局輔導與規畫下，將投入捷運籌備工作，分別就其專業繼續貢獻心力；未參與商定留用者，其中有3位已主動離職並另謀工作，有15位則確定在本週資遣。

王義川指出，資遣員工中，有人向市府提出須支付12、20、24個月不等的高額薪資要求；市府不可能接受如此漫天喊價，依據過去案例，資遣給付有一定的比例原則，市府仍維持5.5個月的資遣及慰問金，日前也已完成法定預告。

根據市府交通局規畫，新成立的台中捷運公司將延攬專業經理人擔任董事長與總經理，並外聘外部董事協助公司運作。第一年創業預算已納入市府106年預算並審查中，第一年將招聘60至80人；包括機電、資訊、車輛、土木、行控、運務、行銷、招商等領域，11月完成人才招募。

交通局表示，由快捷巴士公司近40位商定留用員工，部分具有完整機械、行控、站務背景的同仁，都將擔任相當重要職務，也將扮演「種子工程師」，在新公司正式成立後，傳承工程經驗。王義川強調，有信心在經營團隊正式成形後，全面做好捷運營運工作。

(中時)