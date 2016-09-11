中市捷運公司完成法制化首波60至80人 徵才十月公告
台中捷運綠線工程持續進行中，目前進度已達65％，107年將可試營運。營運管理制度也由台中市政府積極推動，已完成「台中捷運股份有限公司」法制程序，並在本月提送2億元資本額追加預算案，爭取議會支持；第一年創業預算也已納入106年預算審查中，將招聘60至80人，10月將公告徵才！
交通局長王義川說，原快捷巴士公司完成階段性任務後解散，近40位商定留用員工在該局輔導與規畫下，將投入捷運籌備工作，分別就其專業繼續貢獻心力；未參與商定留用者，其中有3位已主動離職並另謀工作，有15位則確定在本週資遣。
王義川指出，資遣員工中，有人向市府提出須支付12、20、24個月不等的高額薪資要求；市府不可能接受如此漫天喊價，依據過去案例，資遣給付有一定的比例原則，市府仍維持5.5個月的資遣及慰問金，日前也已完成法定預告。
根據市府交通局規畫，新成立的台中捷運公司將延攬專業經理人擔任董事長與總經理，並外聘外部董事協助公司運作。第一年創業預算已納入市府106年預算並審查中，第一年將招聘60至80人；包括機電、資訊、車輛、土木、行控、運務、行銷、招商等領域，11月完成人才招募。
交通局表示，由快捷巴士公司近40位商定留用員工，部分具有完整機械、行控、站務背景的同仁，都將擔任相當重要職務，也將扮演「種子工程師」，在新公司正式成立後，傳承工程經驗。王義川強調，有信心在經營團隊正式成形後，全面做好捷運營運工作。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。