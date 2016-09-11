孟加拉工廠大火 導致至少25人死亡

由於工安狀況較差，孟加拉工廠火災事件頻傳，其首都達卡北邊的小城棟吉一個包裝工廠10日發生大火，導致至少25人死亡，超過70人受傷。

據英國廣播公司(BBC)報導，火災發生在孟加拉首都達卡北邊的小城棟吉一座四層樓建築。警方表示，火災發生時，約有100人正在樓內工作。死者中包括工人和保安。

報導稱，火災因為鍋爐房爆炸引起，而廠房裡有很多非常易燃的材料，導致火勢迅速蔓延整座樓房。當地官員說，20輛消防車陸續趕到現場救火，而工廠小樓部分已經焚燬坍塌。

報導指出，孟加拉的低成本製造業是其經濟支柱，但由於安全狀況較差，工廠大火在孟加拉是多發事故。去年，達卡一家塑料廠發生的火災造成了至少13人死亡；2012年，首都城外一家工廠發生火災，造成112名工人死亡；2013年，該國遭受一起更大的事故，達卡城郊的服裝工廠大樓熱那大廈倒塌，造成1135人死亡的悲劇。

(中時)