印尼女看護疑遭雇主性侵 雇主凌晨落網

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台中市一名印尼女看護疑遭男雇主性侵，警方今天說，涉嫌性侵的謝姓男子，已於凌晨2時在大里區東昇路前遭警查獲。

女看護用手機蒐證畫面被印尼媒體網站披露，檢察官昨天訊問被害人後，懷疑男雇主非首次犯案，並由檢方開立拘票全力緝捕。警方則於凌晨逮捕謝姓男子，進行偵辦。1050911

(中央社)