勝利之吻成追憶 二戰經典照女主角辭世

70年前經典照「勝利之吻」的女主角佛里曼8日因病辭世，享壽92歲。這張照片捕捉到水手在紐約時報廣場擁吻女護士的剎那，鮮明呈現美國人得知二戰結束時有多欣喜若狂。

路透社與英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，佛里曼（Greta Friedman）之子表示，母親因罹患肺炎等多種疾病，8日在維吉尼亞州辭世。

1945年8月14日，美國人得知日本投降，時報廣場（Times Square）人人歡欣慶祝，攝影師艾森斯塔特（Alfred Eisenstaedt）四處拍攝照片，捕捉到時任牙科助理的佛里曼被陌生水手一把抓住親吻的剎那。這一吻被稱為「勝利之吻」，被譽為20世紀最經典照片之一。

佛里曼2012年接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）訪談時回憶當年：「我沒看到他走過來，等我察覺到時，已經被一把抓住了。」

兩人親吻後，佛里曼隨即和這名水手門多薩（George Mendonsa）分道揚鑣，名為「勝利之吻」（V-JDay in Times Square, 又譯為「時報廣場的對日戰爭勝利紀念日」）的這張照片，則於1週後刊登在「生活」（Life）雜誌。

艾森斯塔特在1985年著作「艾森斯塔特談艾森斯塔特」（Eisenstaedt on Eisenstaedt）書中回憶道，當時他在時報廣場看到有個水手抓到女子就親，他看到有個白影閃過，於是迅速按下快門，10秒內拍了4張照片。

他說：「如果她（佛里曼）穿的是深色洋裝，我就不會拍下這張照片。如果水手穿的是白色制服，我也不會。」

佛里曼生前受訪時談過這張照片：「這是超棒的巧合，身穿水手服的男子和身穿白洋裝的女子…這是張在對的時候，拍下的超棒照片。」（譯者：中央社鄭詩韻）1050911

(中央社)