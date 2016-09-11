陸船金門越界遭追捕 3人「跳海」拒捕
3名大陸漁民昨搭乘快艇越界進入金門海域捕魚，遭金門海巡船艇追緝，竟相繼跳海拒捕，在大海中載浮載沈40分鐘後，因體力不支才乖乖就逮。全案依違反兩岸人民關係條例送辦，面臨新台幣30萬元起跳的罰款。
昨日上午，金門海巡隊接獲通報，掌握北碇海域有快艇逼近，立即派遣編號2006號艇趕到現場，果然發現1艘「無船名」的大陸快艇正在收網，馬上用大聲公「喊話」要求停車受檢。
但大陸快艇卻使出「斷尾求生」的伎倆，用刀子剁掉魚網後高速逃竄，2006艇一路尾隨追緝，直至北碇東方約1.5浬時，大陸快艇引擎故障跑不動，船上3人竟在海巡幹員準備登檢時，突然相繼跳海拒捕。
海巡幹員擔心他們的安全，火速丟出救生圈救援，大陸漁民雖然也趕緊抓住救生圈，卻一直不肯上艇，持續在海上滯留約40分鐘，最終因體力不支，才由2006艇救援上船，押返料羅隊本部偵辦。
海巡指出，大陸快艇加掛1具舷外機，最高時速約30節，相當於55公里左右，跳海3人分別是連姓父子和張姓女婿。他們供稱來自廈門翔安新店，因看到海巡船艇，才會害怕跳海，以後不敢再來了。
(中時)
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