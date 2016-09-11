涉性侵印尼女看護 謝姓男子凌晨查逮

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印尼女看護工用手機拍下雇主性侵過程。（張妍溱翻攝）

台中市一名印尼女看護疑遭男雇主性侵，涉案謝姓男子在今天凌晨2時在大里區東昇路前遭警查獲。

印尼女看護工疑遭性侵時用手機錄下過程，影片上傳YouTube，在印尼刊登新聞媒體引發觀注。太平警方9日曾接獲通報，將被害女子從雇主家帶走並安置，並約好10日下午做筆錄；沒想到被害女子10日上午竟割腕自殘，緊急送往中山大學附設醫院急救，縫合傷口後並無大礙。

(中時電子報)