佔公車停靠區 高市公車紀錄器可舉發
常為圖方便而臨停或違規將車子停放在公車停靠區的民眾要注意了，高雄市已通過公車行車紀錄器拍攝到停靠區車輛違停或併停，可以作為警方取締依據。
市府交通局今天指出，高市府道安會報通過即日起公車行車紀錄器「可以抓違停」，只要公車行車紀錄器拍攝到公車停靠區車輛違規停車或併排停車，業者可以提供紀錄器作為警方取締依據。
市府副市長許立明表示，公車業者可提供違停影片或擷取照片上傳警察局舉發，還給市民朋友順暢的交通環境。
市府指出，今年以來在公車停靠區以人工拍照檢舉違停共125件，業者大多派員到公車站牌處對違停車輛拍照存證，但拍照時容易受到民眾恐嚇，且礙於人力不足，無法有效即時拍照舉證。
市府於8月份道安會報通過交通局所提，運用市公車上的行車紀錄器或裝置其他可行技術，配合警方進行違規停車與併排停車取締。
交通局長陳勁甫指出，透過公車行車紀錄器舉發車輛違停，除可彌補警力不足，也可讓駕駛人免除僥倖心態還路於民。
道安會報同時公布105年1到7月A1 （指造成人員當場或24小時內死亡）事故統計，顯示死亡人數100人，較去年同期101人減少1人；A2（造成人員24小時後死亡）類事故受傷人數4萬918人，比去年同期4萬2508人減少1590人，其中以聯結大貨車肇事減少93人最多。
交通局說，主要肇事原因以未依規定讓車及未注意車前狀況最多，將加強宣導民眾注意安全，同時也請警方紓導路口交通。1050911
(中央社)
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