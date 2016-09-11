黃義雄搭檔胡瓜最久 卻因鬧翻不再合作

黃義雄和胡瓜因起口角鬧翻。(圖／本報系資料照）

「台灣綜藝教父」黃義雄10日驚傳辭世，震驚演藝圈，過去他製作不少叫好又叫座的綜藝節目，並和胡瓜合作最久，不過去年兩人卻因爆發口角而鬧翻，讓《明日之星》因此畫下休止符。

黃義雄是台灣資深電視節目製作人，製作過《歡樂假期》、《歡樂一百點》、《世界非常奇妙》、《娛樂星聞 小燕有約》、《天才衝衝衝》、《明日之星》等綜藝節目，其中和他合作最久的是綜藝天王胡瓜，不過他卻因去年底錄影教訓工作人員，跟黃義雄起口角，最後他拒進棚錄影，雖然他有意再回來，但被黃義雄拒絕，《明日之星》也因兩人鬧翻畫下休止符。

據《蘋果日報》報導，胡瓜還未對黃義雄辭世一事回應，不過靠《明日之星》脫穎而出的許富凱，在聽到恩師辭世，他淚水潰堤表示：「您跟我說的話，我會牢記在心，您一路好走...我們會再見面的。」

(中時電子報)