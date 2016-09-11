穿越埃及 見證尼羅河畔的輝煌盛世

佇立在沙漠中的金字塔，見證古埃及文明的輝煌。(達志影像/shutterstock提供)

巡航在孕育出埃及文明的尼羅河，將古文明一網打盡。(達志像/shutterstock提供)

即便過了幾千年，古埃及文明依舊批著神秘的面紗，一座座佇立在沙漠中的金字塔，至今仍存著種種未解之謎。埃及的神話與傳說不絕於耳，金字塔的磅礡壯觀令人讚嘆，它的神秘讓人想一窺究竟、讓人想像穿越時空，在這些石建築中，見證那無盡輝煌的古埃及盛世。

「埃及是尼羅河的贈禮」就像是埃及的母親，在荒蕪的沙漠之地中，尼羅河孕育出輝煌的古文明、創造出人類奇蹟，巡航在這條世界最長的河流上，尼羅河天藍色的河水、岸邊的綠意與遠方的黃沙層次交疊，風光獨特，沿途上岸細細品味康孟波雙神殿、艾德芙神殿、路克索神殿、卡納克神殿的原始藝術之美，或是穿越時光隧道，在埋葬著新王國時期歷代法老的「永恆之地」帝王谷中探訪，乘船遊覽尼羅河，古埃及文明建築一網打盡。

吉薩金字塔群宏偉壯觀。(達志影像/shutterstock提供)

人面獅身的史芬克斯(Sphinx)就像是金字塔的守護者。(達志影像/shutterstock提供)

湛藍的天空、被陽光照得金黃的沙漠，令人嘆為觀止的吉薩金字塔群就佇立於此，古夫（Khufu）、卡夫 (Khafra)和曼考爾拉 (Menkaura)，這三座最大、保存最完好的金字塔在同一條地平線上聳立著，巨石層層堆積砌，難以令人嘆為觀止。陽光灑落在上，耀眼的微金黃就像是為那古埃及的輝煌盛世做出見證，即便是幾千年後的現世，也仍會被它那尊貴、凜然的氣勢給懾服。

埃及的神話廣為流傳，神明大多以「獸頭人身」的形式呈現，人面獅身的史芬克斯(Sphinx)被描述為長有翅膀的怪，通常為雄性，在卡夫拉金字塔前面，就有著這麼一座人面獅身像，它由一整塊的岩石雕刻出來，靜靜的佇立在金字塔前，宛如一位金字塔的守護者。

圖坦卡門王的黃金棺、面具、陪葬品，法老與貴族的木乃伊以及古埃及時期至古羅馬統治時代的遺物、展品，在埃及博物館內的各種珍藏品同樣令人驚豔，這座博物館將古老燦爛的古埃及文明濃縮了起來，穿梭在現代與過往間，窺見古埃及盛世。

(中時電子報)