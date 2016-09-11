博士考郵差 落榜機率高
中華郵政公司今天舉行從業人員招考筆試，3萬4000多名應試者中有15名博士，其中有2人報考郵差；不過，根據去年的紀錄，5名博士報考郵差，全部落榜。
中華郵政人力源處長丘京華說，博士都是對某一部門學科很專精，但不見得適應需要背誦的記憶。
中華郵政自2003年從機關改制為公司後，因應退休潮，每年都對外招考上千名新進人員，近幾年報考者中都有博士，且有人報名只需高中職學歷的郵差，有人錄取，但落榜機率也很大。
以去年底的招考為例，5名博士報考郵差，最後全沒錄取，有些人筆試就被刷掉，有人則是未通過體能測驗。
中華郵政這次招考吸引3萬4000多人報名，包括15名博士及2400名碩士，15名博士中有2人報考郵差。
中華郵政說，10月14日、15日還要舉行口試及體能測驗，最後包括備取者，預計錄取1871人。
中華郵政從業人員待遇，內勤人員營運職月薪新台幣4萬3000多元，專業職3萬2000多元，外勤郵務人員連同津貼可超過3萬5000元。1050911
(中央社)
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