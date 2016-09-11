美敘利亞特使促反對派遵守停火協議

我要評比

根據法新社報導的信件內容，美國敘利亞特使今天呼籲敘利亞反對派落實華盛頓與莫斯科居中斡旋的指標性停火協議。

以阿拉伯語寫給「敘利亞武裝反對派」的信中，華盛頓的敘利亞特使瑞特尼（Michael Ratney）表示，停火協定是拯救生命的「最佳方式」。

瑞特尼寫道：「我們相信這次停火，將會比之前來得有效果，因為這次停火能停止敘利亞對國民及反對派的空襲。」

他也說：「更重要的是，我們希望你們能保證已準備好實行這次協議。」

停火協議由美國國務卿凱瑞（John Kerry）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Lavrov）商定，12日生效，這天也是伊斯蘭節慶「忠孝節」（Eid al-Adha）假期的第1天。

敘利亞政府今天已同意這次由他的盟邦俄羅斯與美國居中協調的停火協議，但主要的反對集團卻稍顯遲疑。

昨天在日內瓦經過馬拉松式會談後，終於達成的這項重大協議，可能也會促成莫斯科與華盛頓達成首次針對聖戰士的聯合軍事行動。

外交入士雖誇稱停火協議是通往和平之道，北部2座大城仍遭猛烈空襲，造成數十人喪命。（譯者：中央社廖禹揚）1050911

(中央社)