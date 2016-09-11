林志玲終結單身？命理師斷明年婚姻將至

林志玲被命理師斷言她明年姻緣運很強。（圖／本報系資料照片）

演藝圈「黃金剩女」一個一個相繼結婚，如今讓不少粉絲著急的莫過於第一名模林志玲，她與言承旭的緋聞沒停過，日前還有名嘴爆料指兩人其實沒有分開過。不過命理師江嘉葉則直言，明年是林志玲很強的姻緣年，非常有機會完婚！

林志玲向來事業心強，要求完美，站穩演藝圈第一名模位置，不過她感情始終沒有著落，加上近來林心如、舒淇等「剩女」相繼完婚，讓她都自己說「我要加油了。」

但命理師江嘉葉透露，林志玲氣場又亮又清，財庫飽滿，下輩子衣食無憂，她的嘴角上翹，星光點點，姻緣將至，明年是一個很強的姻緣年，非常有機會完成婚姻大事，要她「好好把握，不要錯過。」

(中時電子報)