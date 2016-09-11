NBA》公牛想組四巨頭 目標鎖定洛夫

公牛想組四巨頭，竟把念頭動到騎士前鋒洛夫身上。(美聯社資料照)

今年夏天組成全新「三巨頭」隆多、韋德與吉米巴特勒的公牛，似乎還不滿足，11日傳出公牛計畫拿米洛提奇、泰吉布生與史奈爾3人當作籌碼，去跟騎士換回「愛神」洛夫組成「四巨頭」，看來杜蘭特加盟勇士後的效應繼續發酵當中。

只是這個交易目前仍處謠言階段，畢竟洛夫上季例行賽雖然表現不如以往，卻在季後賽(特別是總冠軍賽)逐漸回穩，尋求衛冕的騎士，應該沒有道理拆掉原本的奪冠陣容，只是洛夫始終傳出跟詹姆斯、厄文兩大主力不合消息將成隱憂。

反觀公牛如今擁有隆多、韋德與巴特勒，儘管看來闖進季後賽應無問題，可是整體戰力想要爭冠，仍然還差最後一塊拼圖，洛夫確實是不錯選擇，只是他們也不用太急，畢竟明年夏天自由市場還有不少頂級球星等待他們拉攏。

(中時電子報)