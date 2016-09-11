星空聯盟祭好康 環球機票大獎等你來拿

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星空聯盟繼上個月推出「主題行程環球特惠套票」後，9月特別舉辦推廣活動「機票大獎等你拿」。

自即日起，只要上活動網站參加照片識別遊戲，猜對由七位精選主題行程帶路部落客所拍攝之照片地點，就有機會贏得專屬自己的環遊世界機票大獎。

此次「機票大獎等你拿」活動，旅客可透過遊戲頁面中的連結閱讀精彩遊記以尋找線索，回答問題中照片的所在地。

9月30日前，只要年滿18歲的挑戰者，完成遊戲並上傳資料，就可享有商務艙環球機票抽獎資格，星空聯盟將於10月31日公布中獎名單，一人中獎，兩人同遊。

更棒的是，萬豪國際酒店集團也將提供兩位得獎者白金卡會員資格，讓得獎者同時能享有訂房升等或免費早餐等優惠。

(工商)