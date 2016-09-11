台中首次捷運場站土地開發招商 明年正式推案
台中市將於明年初啟動首次捷運場站土地開發公開招商，推出捷運綠線G5、G6、G8a、G9-1、G9-2及G11等6案。交通局長王義川說，有別於傳統上先設定開發內容再招商，此次以民間開發為導向，公開透明，並將召開國際研討會，匯集國內外最先進招商觀念，讓投資發想更國際、多元、創新。
王義川表示，捷運土地開發透過政府、地主及投資人三方合作，引進類似民間合建的概念，沿著捷運綠線廊帶進行商辦大樓或住宅開發，帶動周遭經濟發展，更能透過土地開發的財務收益，挹注軌道基金，投入新的捷運建設，建構更全面的軌道路網。
相較於過去機關招商多預設開發內容及方向，無形中限制了投資人的發揮空間，後續權益分配過度則仰賴協商機制，充滿人為不確定性，易生糾紛及弊端。因此，交通局將秉持公開透明、公平參與精神，在招商階段排除不必要的限制條件，不預設各站開發方向，讓投資人自由發揮，激盪出突破性的發想。
王義川指出，在權益分配上，交通局將於招商前即設定可受公評之完整計算機制，開放各界檢視及評估，投資人進場後即可據以辦理，免除繁瑣冗長的權益分配協調作業，一切回歸公開制度。
王義川強調，目前全國捷運土地開發招商，僅台北市政府捷運工程局及交通部高速鐵路工程局具備相關經驗，所以此次捷運綠線土開招商對於台中市來說，是一個新的挑戰，同時也是新的契機。
為讓台中第一次的捷運土開招商繳出亮眼成果，期盼透過完整的招商規劃及安排，讓各個土地開發場站都能成為文心路軸線的新地標，目前各項土地開發的投資人甄選規範、訪商調查等前置作業，均順利進行中，待完備後即可接續正式公開徵求投資者。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。