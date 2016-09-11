台中首次捷運場站土地開發招商 明年正式推案

台中首次捷運場站土地開發招商明年將正式推案亮相！讓國際級及國內各投資人都有機會參與。（陳世宗攝）

台中市將於明年初啟動首次捷運場站土地開發公開招商，推出捷運綠線G5、G6、G8a、G9-1、G9-2及G11等6案。交通局長王義川說，有別於傳統上先設定開發內容再招商，此次以民間開發為導向，公開透明，並將召開國際研討會，匯集國內外最先進招商觀念，讓投資發想更國際、多元、創新。

王義川表示，捷運土地開發透過政府、地主及投資人三方合作，引進類似民間合建的概念，沿著捷運綠線廊帶進行商辦大樓或住宅開發，帶動周遭經濟發展，更能透過土地開發的財務收益，挹注軌道基金，投入新的捷運建設，建構更全面的軌道路網。

相較於過去機關招商多預設開發內容及方向，無形中限制了投資人的發揮空間，後續權益分配過度則仰賴協商機制，充滿人為不確定性，易生糾紛及弊端。因此，交通局將秉持公開透明、公平參與精神，在招商階段排除不必要的限制條件，不預設各站開發方向，讓投資人自由發揮，激盪出突破性的發想。

王義川指出，在權益分配上，交通局將於招商前即設定可受公評之完整計算機制，開放各界檢視及評估，投資人進場後即可據以辦理，免除繁瑣冗長的權益分配協調作業，一切回歸公開制度。

王義川強調，目前全國捷運土地開發招商，僅台北市政府捷運工程局及交通部高速鐵路工程局具備相關經驗，所以此次捷運綠線土開招商對於台中市來說，是一個新的挑戰，同時也是新的契機。

為讓台中第一次的捷運土開招商繳出亮眼成果，期盼透過完整的招商規劃及安排，讓各個土地開發場站都能成為文心路軸線的新地標，目前各項土地開發的投資人甄選規範、訪商調查等前置作業，均順利進行中，待完備後即可接續正式公開徵求投資者。

(中時)