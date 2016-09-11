中秋露營賞月 台南虎頭埤好選擇
中秋連假檔期將屆，台南市政府推薦虎頭埤風景區2天1夜的露營微旅行，在露營區販售當地水果及特色飲料，邀請遊客在優美景色旁野炊烤肉。
台南市政府觀光旅遊局指出，近年來國內風行露營旅遊，虎頭埤露營區於2009年重新整修，共分為木棧板、宿屋、露營車位3種，設有兩座大型風雨棚。網路溫度計報導全台十大露營勝地，虎頭埤曾榮獲網友一致推薦的第4名，在露營風氣興盛的年代，虎頭埤風景區是中秋露營的好選擇。
觀旅局指出，虎頭埤是台灣第一座水庫，建於1846年，別名「小日月潭」；擁有4.6公里的環湖道路，是南台灣勝景之一。虎頭埤湖面廣闊，環湖步道貫穿全區，沿路阿勃勒樹、相思樹成林，八角亭聳立湖心小島，以虎月吊橋橫跨兩岸，吊橋細緻悠長，晨昏時立於橋上，俯瞰湖心，湖波光彩淋漓，非常動人。
觀旅局指出，遊客利用中秋連假到虎頭埤風景區露營，晚上全家聚在一起野炊、烤肉；露營區管理室前將會安排販賣當地水果及特色飲料攤位，供露營賞月民眾選擇消費。
觀旅局指出，不想露營的民眾也可造訪周邊的合法民宿、農場、休閒場所，喝杯咖啡、品嚐燻羊肉、柚香烤豬及烤雞，隔天還可去二寮觀日出，度過愉快的中秋假期。1050911
(中央社)
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